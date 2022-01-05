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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 10:40

Хет-трик Терри. Результаты матчей НХЛ

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"Кепки на лед". После хет-трика Троя Терри

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ."Анахайм" разгромил "Филадельфию" 4:1. "Нешвилл" одолел "Вегас" 3:2.

Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз 4:1

Три шайбы забросил Трой Терри.

Вегас Голде Найт - Нешвилл Прэдейторз 2:3

На 53-й минуте гости вели в счете 3:0, и едва не упустили победу.


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