Хет-трик Терри. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ."Анахайм" разгромил "Филадельфию" 4:1. "Нешвилл" одолел "Вегас" 3:2.
Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз 4:1
Три шайбы забросил Трой Терри.
Вегас Голде Найт - Нешвилл Прэдейторз 2:3
На 53-й минуте гости вели в счете 3:0, и едва не упустили победу.
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