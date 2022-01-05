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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 09:51

Евролига. Матч "Маккаби" - "Баскония" перенесен из-за коронавируса

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Евролига. Матч "Маккаби" - "Баскония" перенесен из-за коронавируса

Из-за коронавируса перенесены семь из 9 игр девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В числе прочих игр перенесен матч "Маккаби" - "Баскония".

На данный момент не перенесены игры ЦСКА - "Барселона" и "Милан" - "Зенит". Матч в Москве также может быть перенесен из-за заболевания игроков "Барселоны".

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