Евролига. Матч "Маккаби" - "Баскония" перенесен из-за коронавируса
Из-за коронавируса перенесены семь из 9 игр девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В числе прочих игр перенесен матч "Маккаби" - "Баскония".
На данный момент не перенесены игры ЦСКА - "Барселона" и "Милан" - "Зенит". Матч в Москве также может быть перенесен из-за заболевания игроков "Барселоны".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 02 января 2022
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Дени Авдия набрал 10 очков. Победный трехочковый на последней секунде