Японский футболист забил "гол в стиле Месси"
В матче чемпионата японских студенческих команд "Сизуоки Гакуэн" разгромил команду "Миязаки Нихон" 8:0.
Внимание к матчу привлек гол, забитый Фурукавой Йосуке, который "совершил проход в стиле Лионеля Месси".
Видео великолепного гола можно посмотреть в виттере.т
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