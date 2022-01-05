Леброн Джеймс набрал 31 очко. "Лейкерс" победил
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Сакраменто Кингз" 122:114.
Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу подряд.
Леброн Джеймс набрал 31 очко.
Вторую половину матча "Лейкерс" выиграл со счетом 65:55.
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