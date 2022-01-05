Претенденты на премию Пушкаша - Ламела, Шик и Тареми
ФИФА объявил имена трех кандидатов на премию Пушкаша 2021 года, вручаемую автору самого красивого гола по итогам года
Имя победителя будет названо 17 января.
Эрик Ламела (Тотткенхэм) - рабона в ворота "Арсенала".
Патрик Шик (сборная Чехии) - гол ударом с центра поля в ворота шотландцев в матче чемпионата Европы.
Мехди Тареми (Порту) - удар "ножницами" в ворота "Челси".
Видео голов можно посмотреть втвиттере.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
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