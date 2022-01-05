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NEWSru.co.il :: Спорт5 января 2022 г., 08:43

Претенденты на премию Пушкаша - Ламела, Шик и Тареми

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Гол Патрика Шика

ФИФА объявил имена трех кандидатов на премию Пушкаша 2021 года, вручаемую автору самого красивого гола по итогам года

Имя победителя будет названо 17 января.

Эрик Ламела (Тотткенхэм) - рабона в ворота "Арсенала".

Патрик Шик (сборная Чехии) - гол ударом с центра поля в ворота шотландцев в матче чемпионата Европы.

Мехди Тареми (Порту) - удар "ножницами" в ворота "Челси".


Видео голов можно посмотреть втвиттере.

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