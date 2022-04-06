Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со
В Берлине завершился третий этап шахматного Гран-при. На тай-брейке в американском финале Уэсли Со победил Хикару Накамуру.
Уэсли Со - уроженец Филиппин и сильнейший шахматист за всю историю Филиппин.
Он - победитель чемпионата мира 2019 года по шахматам Фишера.
Победителем первого этапа Гран-При (проходил в Берлине) стал Хикару Накамура, победителем второго этапа (Белград) стал Ричард Раппопорит (Венгрия).
В общем зачете после трех этапов лидирует Хикару Накамура
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