Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со

В Берлине завершился третий этап шахматного Гран-при. На тай-брейке в американском финале Уэсли Со победил Хикару Накамуру.

Уэсли Со - уроженец Филиппин и сильнейший шахматист за всю историю Филиппин.

Он - победитель чемпионата мира 2019 года по шахматам Фишера.

Победителем первого этапа Гран-При (проходил в Берлине) стал Хикару Накамура, победителем второго этапа (Белград) стал Ричард Раппопорит (Венгрия).

В общем зачете после трех этапов лидирует Хикару Накамура