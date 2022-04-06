Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 апреля 2022 г., 10:41

Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со

В Берлине завершился третий этап шахматного Гран-при. На тай-брейке в американском финале Уэсли Со победил Хикару Накамуру.

Уэсли Со - уроженец Филиппин и сильнейший шахматист за всю историю Филиппин.

Он - победитель чемпионата мира 2019 года по шахматам Фишера.

Победителем первого этапа Гран-При (проходил в Берлине) стал Хикару Накамура, победителем второго этапа (Белград) стал Ричард Раппопорит (Венгрия).


В общем зачете после трех этапов лидирует Хикару Накамура

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2022
Украинский гроссмейстер Павел Эльянов бойкотирует чемпионат Европы из-за участия в нем россиян и белорусов
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2022
Российского шахматиста, поддержавшего войну, дисквалифицировали на полгода
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 февраля 2022
Всемирная шахматная олимпиада перенесена из России
// NEWSru.co.il // В мире // 30 января 2022
Попытка Netflix добиться отклонения иска Ноны Гаприндашвили потерпела крах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:25 Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
18:04 Спортивная гимнастика. Четверо израильтян завоевали право выступить на чемпионате мира
17:35 Умер известный фигурист, олимпийский призер
11:32 Леброн Джеймс в четвертый раз пропустит плэй-офф
11:00 Министр спорта Польши призвал исключить россиян из всех международных спортивных федераций
10:41 Шахматы. Победителем этапа Гран-при в Берлине стал Уэсли Со
10:24 Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Париже. Сборная Израиля заняла четвертое место
09:53 Умер известный футболист, призер чемпионата мира
09:22 Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
08:54 Определились все неудачники регулярного сезона НБА
Загрузка...