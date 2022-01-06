Серия А. "Болонья" не явилась на матч против "Интера"

Сегодняшний игровой день чемпионата Италии должны были открыть два матча: "Болонья" - "Интер" и "Сампдория" - Каольяри".

"Болонья" не явилась на матч против "Интера". Команда Индзаги провела длительную разминку на стадионе в Болонье, сообщает Corriere Dello Sport.

На данный момент, на официальных сайтах статус матча "suspended", то есть приостановлен.

По данным издания, 8 игроков "Болоньи" сдали положительные тесты на коронавирус и руководство команды приняло решение о самоизоляции. Были направлены заявки на отмену двух матчей - сегодняшнего и воскресного - против "Кальяри".

Накануне на карантин ушла команда "Удинезе", которая также обратилась с просьбой о переносе двух матчей.

С утра итальянские СМИ сообщили, что четыре из 10 матчей чемпионата Италии будут перенесены.

Однако на данный момент заявлений о переносе игр не было.