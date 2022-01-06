Сборная России вышла в полуфинал Кубка АТР
Определились все полуфиналисты Кубка АТР, теннисного турнира мужских сборных, который проходит в Австралии.
7 января в полуфинале сыграют сборные Испании и Польши.
8 января встретятся россияне (действующие победители турнира) и канадцы.
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