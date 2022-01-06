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NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 09:19

Дени Авдия набрал 8 очков. Результаты матчей НБА

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Дени Авдия набрал 8 очков. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Шарлотт" разгромил "Детройт" 140:111. "Вашингтон" проиграл "Хьюстону" 111:114.

Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111

Келли Убре (Шарлотт) набрал 32 очка.

Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерз 106:116

Вашингтон Визардс - Хьюстон Рокитс 111:114


Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 33 минуты (8 + 8 подборов + 1 передача).

Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперз 97:99

Даллас Мэверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82

Лидер техасцев Лука Дончич набрал 28 очков, сделал 7 подборов и 8 передач.

Индиана Пейсерз - Бруклин Нетс 121:129

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 111:117

Миннесота Тимбкрвулвз - Оклахома-Сити Тендер 98:90

Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115

Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115

Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108

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