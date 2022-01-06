Дени Авдия набрал 8 очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Шарлотт" разгромил "Детройт" 140:111. "Вашингтон" проиграл "Хьюстону" 111:114.
Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111
Келли Убре (Шарлотт) набрал 32 очка.
Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерз 106:116
Вашингтон Визардс - Хьюстон Рокитс 111:114
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 33 минуты (8 + 8 подборов + 1 передача).
Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперз 97:99
Даллас Мэверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82
Лидер техасцев Лука Дончич набрал 28 очков, сделал 7 подборов и 8 передач.
Индиана Пейсерз - Бруклин Нетс 121:129
Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 111:117
Миннесота Тимбкрвулвз - Оклахома-Сити Тендер 98:90
Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115
Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115
Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108
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