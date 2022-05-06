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NEWSru.co.il :: Спорт6 мая 2022 г., 19:03

Умер легендарный хоккеист челябинского "Трактора" Николай Бец

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Умер легендарный хоккеист челябинского "Трактора" Николай Бец

6 мая на 76-м году жизни скончался известный советский хоккеист Николай Бец, сообщает телеграм-канал челябинского "Трактора".

Он всю карьеру выступал за эту команду, стал легендой челябинского клуба.

Николай Бец - финалист Кубка СССР 1973 года, бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года. В 514 матчах за "Трактор" Николай Бец забросил 221 шайбу (третий результат в истории клуба).

После окончания карьеры игрока он работал в школе "Трактора". Среди воспитанников Николая Беца Станислав Туголуков, Сергей Тертышный, Вадим Гловацкий, Виталий Ячменев, Павел Лазарев, Андрей Кудинов.


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