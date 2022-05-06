Умер легендарный хоккеист челябинского "Трактора" Николай Бец

6 мая на 76-м году жизни скончался известный советский хоккеист Николай Бец, сообщает телеграм-канал челябинского "Трактора".

Он всю карьеру выступал за эту команду, стал легендой челябинского клуба.

Николай Бец - финалист Кубка СССР 1973 года, бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года. В 514 матчах за "Трактор" Николай Бец забросил 221 шайбу (третий результат в истории клуба).

После окончания карьеры игрока он работал в школе "Трактора". Среди воспитанников Николая Беца Станислав Туголуков, Сергей Тертышный, Вадим Гловацкий, Виталий Ячменев, Павел Лазарев, Андрей Кудинов.