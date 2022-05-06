Впервые в 21 веке "Рома" вышла в финал еврокубка

"Рома" вышла в финал Лиги конференций, победив в ответном полуфинальном матче "Лестер" 1:0. Первый матч завершился вничью 1:1.

"Рома" вышла в финал еврокубкового турнира впервые за 31 год - в 1991 году "волки" играли в финале Кубка УЕФА.

Жозе Моуриньо установил рекорд - стал первым тренером, выводившим команды в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (в этом сезоне проходил первый розыгрыш этого турнира).

На 11-й минуте после подачи углового Тэмми Абрахам ударом головой забил победный гол 1:0. Удар был очень сильным. Комментатор сказал "Катапульта какая-то".

Англичане могли отыграться уже через минуту. Дьюсберри- Холл опасно закрутил мяч в дальнюю "девятку" - немного неточно.

На 17-й минуте Пеллегрини вышел один на один и пробил слету. Шмайхель парировал мяч.

Во втором тайме "лисы" пытались отыграться при помощи дальних ударов.