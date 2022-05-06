В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике

В боях на Харьковщине погиб известный украинский легкоатлет и фотограф Александр Сербинов, сообщает "Сегодня".

В заявлении Министерства Украины по делам молодежи и спорта говорится: " В бою с оккупантами Харьковской области героически погиб Александр Сербинов – многократный победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на 400 м и 800 м.

Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Герои не погибают! Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина. Скучаем, будем помнить и никогда не простим…

Вспомним всех украинцев, отдавших жизнь, всех воевавших, всех военных, гражданских и детей минутой молчания".