В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике
В боях на Харьковщине погиб известный украинский легкоатлет и фотограф Александр Сербинов, сообщает "Сегодня".
В заявлении Министерства Украины по делам молодежи и спорта говорится: " В бою с оккупантами Харьковской области героически погиб Александр Сербинов – многократный победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на 400 м и 800 м.
Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Герои не погибают! Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина. Скучаем, будем помнить и никогда не простим…
Вспомним всех украинцев, отдавших жизнь, всех воевавших, всех военных, гражданских и детей минутой молчания".
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 апреля 2022
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