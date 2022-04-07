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NEWSru.co.il :: Спорт7 апреля 2022 г., 08:58

Чемпионом Европы по шахматам стал Матиас Блюбаум. Результаты израильтян

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Чемпионом Европы по шахматам стал Матиас Блюбаум. Результаты израильтян

В Словакии завершился чемпионат Европы по шахматам. Чемпионом стал Матиас Блюбаум (Германия), набравший 8.5 очков в 11 партиях.

Он по дополнительным показателям обошел Габриэла Саргиссяна (Армения).

На третьем месте хорват Иван Сарич, набравший 8 очков.

По 8 очков набрали болгарин Иван Чепаринов (выступал как нейтральный спортсмен), испанец Хайме Сантос Латаса, турок Мустафа Йылмаз, украинец Руслан Пономарев и азербайджанец Васиф Дурабайли.


Результаты израильтян:

Ори Кобо (7.5 очков, 14-е место)

16-летний Беннир Айзенберг (6.5, 70-е место)

18-летний Яннай Бен Ари (6.5, 75-е место)

18-летний Йоав Миликов (6.5, 82-е место)

Идо Горштейн (6, 112-е место)

16-летний Эйтан Розен (6, 129-е место)

Ор Глобус (6, 133-е место)

Яир Пархов (5.5, 146-е место)

Гай Левин (5.5, 148-е место)

18-летний Ори Кохави (5.5, 154-е место)

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