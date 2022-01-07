Претенденты на звание лучшего футболиста 2021 года
В официальном твиттере ФИФА опублиеованы имена кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.
Победитель станет известен 17 января.
На звание лучшего футболиста 2021 года претендуют:
Роберт Левандовски, Лионель Месси и Мохамед Салах.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
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