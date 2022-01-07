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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 17:37

Претенденты на звание лучшего футболиста 2021 года

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Роберт Левандовски

В официальном твиттере ФИФА опублиеованы имена кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.

Победитель станет известен 17 января.

На звание лучшего футболиста 2021 года претендуют:

Роберт Левандовски, Лионель Месси и Мохамед Салах.

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