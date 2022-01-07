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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 11:42

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

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Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Adelaide International (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов). Он победил белоруса Егора Герасимова 7:5, 6:3.

Француз Гаэль Монфис победил американца Томми Пола 6:4, 6:1. Хорват Марин Чилич разгромил Ласло Дьере (Сербия) 6:3, 6:2.

Последний полуфиналист определится в матче Танаси Коккинакис (Австралия) - Микаэль Имер (Швеция).

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