Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Adelaide International (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов). Он победил белоруса Егора Герасимова 7:5, 6:3.
Француз Гаэль Монфис победил американца Томми Пола 6:4, 6:1. Хорват Марин Чилич разгромил Ласло Дьере (Сербия) 6:3, 6:2.
Последний полуфиналист определится в матче Танаси Коккинакис (Австралия) - Микаэль Имер (Швеция).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича
МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 января 2022
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 января 2022
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи
Французского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи