Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира Melbourne Summer Set 1 (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов). Голландкец Таллон Грикспор отказался от участия в четвертьфинальном матче из-за травмы.

Квартир станет больше – но не там, где вы хотели

Экзамены по психометрии и зарплаты. Есть ли связь?

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.