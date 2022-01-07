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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 12:49

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира Melbourne Summer Set 1 (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов). Голландкец Таллон Грикспор отказался от участия в четвертьфинальном матче из-за травмы.

Американец Максим Кресси победил испанца Хайме Мунара 7:6, 6:4.

Финн Эмиль Руусувуори победил словака Алекса Молкана 6:2, 6:1 и в полуфинале встретится с Надалем.

Последний полуфиналист (соперник Кресси) определится Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) - Григор Димитров (Болгария).


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