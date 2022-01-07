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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 08:02

Сенсационное поражение "воинов". Возвращение "Нью-Йорка"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нью-Орлеан Пеликанз - Голден Стейт Уорриорз 101:96

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Проиграв первую половину матча 47:63, "Нью-Йорк" победил "Бостон" 108:105.

Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105

Хозяева выиграли вторую половину матч 61:42.

Эван Фурнье (Нью-Йорк) набрал 41 очко и сделал 8 подборов. Он реализовал десять трехочковых бросков.

Джейсон Тэйтум (Бостон) набрал 36 очков, сделал 6 подборов и 9 передач.


Мемфис Гризлиз - Детройт Пистонз 118:88

Нью-Орлеан Пеликанз - Голден Стейт Уорриорз 101:96

Хозяева (26-е место на данный момент) сенсационно победили одного из лидеров Западной конференции.

Лидер "пеликанов" Брендон Ингрэм набрал 32 очка, сделал 11 подборов и 6 передач.

Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс 106:89

"Финикс" продолжает лидировать.

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