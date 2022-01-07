Сенсационное поражение "воинов". Возвращение "Нью-Йорка"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Проиграв первую половину матча 47:63, "Нью-Йорк" победил "Бостон" 108:105.
Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105
Хозяева выиграли вторую половину матч 61:42.
Эван Фурнье (Нью-Йорк) набрал 41 очко и сделал 8 подборов. Он реализовал десять трехочковых бросков.
Джейсон Тэйтум (Бостон) набрал 36 очков, сделал 6 подборов и 9 передач.
Мемфис Гризлиз - Детройт Пистонз 118:88
Нью-Орлеан Пеликанз - Голден Стейт Уорриорз 101:96
Хозяева (26-е место на данный момент) сенсационно победили одного из лидеров Западной конференции.
Лидер "пеликанов" Брендон Ингрэм набрал 32 очка, сделал 11 подборов и 6 передач.
Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс 106:89
"Финикс" продолжает лидировать.
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