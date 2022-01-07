Чешскую теннисистку депортируют из Австралии из-за медицинского исключения

Пограничная служба Австралии аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, сообщает АВС.

Ее случай отличается от случая Новака Джоковича. Теннисистка приехала в Австралию еще в декабре, и принимает участие в турнире в Мельбурне.

Ее известили, что она должна покинуть Австралию в самое ближайшее время.

Рената Ворачова получила медицинское исключение от Федерации тенниса Австралии, так как ранее она переболела коронавирусом.