Чешскую теннисистку депортируют из Австралии из-за медицинского исключения
Пограничная служба Австралии аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, сообщает АВС.
Ее случай отличается от случая Новака Джоковича. Теннисистка приехала в Австралию еще в декабре, и принимает участие в турнире в Мельбурне.
Ее известили, что она должна покинуть Австралию в самое ближайшее время.
Рената Ворачова получила медицинское исключение от Федерации тенниса Австралии, так как ранее она переболела коронавирусом.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
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