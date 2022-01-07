Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 13:40

Чешскую теннисистку депортируют из Австралии из-за медицинского исключения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Рената Ворачова

Пограничная служба Австралии аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, сообщает АВС.

Ее случай отличается от случая Новака Джоковича. Теннисистка приехала в Австралию еще в декабре, и принимает участие в турнире в Мельбурне.

Ее известили, что она должна покинуть Австралию в самое ближайшее время.


Рената Ворачова получила медицинское исключение от Федерации тенниса Австралии, так как ранее она переболела коронавирусом.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
Первым финалистом Кубка АТР стала сборная Испании
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 января 2022
МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:40 Чешскую теннисистку депортируют из Австралии из-за медицинского исключения
13:20 Первым финалистом Кубка АТР стала сборная Испании
12:49 Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне
11:42 Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
11:18 МИД Сербии выразил протест Австралии в связи с делом Джоковича
10:52 Умер известный советский футболист и тренер
10:33 КНДР отказалась от участия в олимпиаде из-за коронавируса и "враждебных сил"
10:13 Новогодний сюрприз Раста. Достижение Торнтона. Хет-трики Ларссона и Ландескуга
09:05 Евролига. Все матчи тура перенесены
08:02 Сенсационное поражение "воинов". Возвращение "Нью-Йорка"
Загрузка...