Первым финалистом Кубка АТР стала сборная Испании
Первым финалистом Кубка АТР, который проходит в Сиднее, стала сборная Испании, победившая поляков 2:0.
Пабло Карреньо-Буста победил Яна Зелинського 6:2, 6:1.
Роберто Баутиста-Агут одолел Хуберта Хуркача 7:6, 2:6, 7:6.
Второй финалист определится завтра в матче Канада - Россия.
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