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NEWSru.co.il :: Спорт7 января 2022 г., 13:20

Первым финалистом Кубка АТР стала сборная Испании

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Роберто Баутиста-Агут одолел Хуберта Хуркача 7:6, 2:6, 7:6

Первым финалистом Кубка АТР, который проходит в Сиднее, стала сборная Испании, победившая поляков 2:0.

Пабло Карреньо-Буста победил Яна Зелинського 6:2, 6:1.

Роберто Баутиста-Агут одолел Хуберта Хуркача 7:6, 2:6, 7:6.

Второй финалист определится завтра в матче Канада - Россия.

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