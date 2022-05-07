UFC. Чемпион "не уложился в вес" и потеряет титул

Накануне турнира UFC 274 произошло историческое событие. Впервые чемпион промоушена лишился чемпионского титула из-за того, что не "уложился в вес".

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарлз Оливейра превысил весовой лимит на 200 грамм и будет лишен титула.

Если в главном бою вечера победит бразилец, титул будет объявлен вакантным. Оливейра проведет бой против американца Дастина Гейджи.