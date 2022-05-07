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NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 10:25

UFC. Чемпион "не уложился в вес" и потеряет титул

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Чарльз Оливейра

Накануне турнира UFC 274 произошло историческое событие. Впервые чемпион промоушена лишился чемпионского титула из-за того, что не "уложился в вес".

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарлз Оливейра превысил весовой лимит на 200 грамм и будет лишен титула.

Если в главном бою вечера победит бразилец, титул будет объявлен вакантным. Оливейра проведет бой против американца Дастина Гейджи.


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