Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт7 мая 2022 г., 08:12

Bellator. Райан Бейдер защитил чемпионский пояс, победив Чейка Конго

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Bellator. Райан Бейдер защитил чемпионский пояс, победив Чейка Конго

В Париже прошел турнир ММА Bellator 280: Bader vs. Kongo 2 (он же Bellator Paris). Главным поединком был бой за звание чемпиона в супертяжелом весе.

Американец Райан Бейдер защитил титул, победив Чейка Конго. Счет по всем карточкам 50:45.

Приводим результаты основной части турнира.

Кубинец Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Алекса Полицци.


Дэви Галлон во втором раунде нокаутировал Бенджамина Брандера.

В поединке американских средневесов Лоренц Ларкин в конце первого раунда нокаутировал Кайла Стюарта.

Грегори Бабене в первом раунде нокаутировал Майка Шипмана.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
UFC. Блэйдс нокаутировал Докаса. Поражения россиян
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 марта 2022
UFC. Аспиналл разделался с Волковым

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:01 Официальный сайт "Челси": достигнуто соглашение о продаже клуба
08:44 Чемпионат Германии. "Арминия" почти вылетела. Решающим стал гол в свои ворота
08:12 Bellator. Райан Бейдер защитил чемпионский пояс, победив Чейка Конго
07:55 Чемпионат Франции. Дубль Чуамени принес "Монако" победу
21:19 "Апоэль" (Холон) проиграл в полуфинале Лиги чемпионов
19:03 Умер легендарный хоккеист челябинского "Трактора" Николай Бец
18:47 Членство Федераций тенниса России и Беларуси в ITF приостановлено
11:57 Скандал с неправильной регистрацией игрока. Чилийцы просят у ФИФА место Эквадора на чемпионате мира
11:35 Дор Перец отыграл 63 минуты. "Салернитана" выбралась из зоны вылета
10:59 В боях на Харьковщине погиб чемпион Украины по легкой атлетике
Загрузка...