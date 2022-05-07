Bellator. Райан Бейдер защитил чемпионский пояс, победив Чейка Конго
В Париже прошел турнир ММА Bellator 280: Bader vs. Kongo 2 (он же Bellator Paris). Главным поединком был бой за звание чемпиона в супертяжелом весе.
Американец Райан Бейдер защитил титул, победив Чейка Конго. Счет по всем карточкам 50:45.
Приводим результаты основной части турнира.
Кубинец Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Алекса Полицци.
Дэви Галлон во втором раунде нокаутировал Бенджамина Брандера.
В поединке американских средневесов Лоренц Ларкин в конце первого раунда нокаутировал Кайла Стюарта.
Грегори Бабене в первом раунде нокаутировал Майка Шипмана.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
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