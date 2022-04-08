Жертвой теракта в Тель-Авиве стал известный израильский спортсмен и тренер
В больнице "Ихилов" скончался один из раненых в результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Это – 35-летний Барак Лопен, из Гиват-Шмуэля. Он стал третьей жертвой теракта, осуществленного накануне.
У него остались жена и трое детей.
Барак Лопен был в прошлом известным гребцом и успешным тренером по гребле на байдарках и каноэ.
В 2006 году Барак Лопен и Михаил Колганов стали бронзовыми призерами чемпионата Европы (дистанция 200 метров).
После завершения карьеры спортсмена Барак Лопен работал тренером тель-авивского "Апоэля" и паралимпийской сборной Израиля.
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