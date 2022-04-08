Плавание. Состав сборной Израиля на турнире в Швеции
Завтра, 9 апреля, в Швеции начнется турнир по плаванию Malmsten Swim Open Stockholm 2022.
Приводим состав сборной Израиля:
Мужчины: Давид Герчик, Яков Тумаркин, Адам Мараана, Крис Пичугин, эйтан Бен Шитрит.
Женщины: Анастасия Горбенко, Нога Зильберберг.
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