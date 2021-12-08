Форвард "Аякса" повторил рекорд Криштиану Роналду
Форвард "Аякса" Себастьен Алле забил во всех шести матчах группового турнира Лиги чемпионов и повторил достижение Криштиану Роналду.
Португалец установил рекорд в 2017 году, играя за "Реал".
Себастьян Алле - лучший бомбардир этого розыгрыша Лиги чемпионов. На его счету 10 голов.
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