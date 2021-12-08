Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии
В Испании продолжается групповой этап женского чемпионата мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии 32:22.
Ангола - Словения 25:25
Камерун - Польша 19:33
Казахстан - Иран 31:25
Пуэрто-Рико - Узбекистан 30:24
Франция - Черногория 24:19
Нидерланды - Швеция 31:31
Норвегия - Румыния 33:22
Россия - Сербия 32:22
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Шведки разгромили сборную Узбекистана, норвежки - Казахстана
Чемпионат мира по гандболу. Шведки разгромили сборную Узбекистана, норвежки - Казахстана
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки разгромили сборную Камеруна, румынки - Ирана
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки разгромили сборную Камеруна, румынки - Ирана