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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 07:34

Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии

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Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии

В Испании продолжается групповой этап женского чемпионата мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии 32:22.

Ангола - Словения 25:25

Камерун - Польша 19:33

Казахстан - Иран 31:25

Пуэрто-Рико - Узбекистан 30:24


Франция - Черногория 24:19

Нидерланды - Швеция 31:31

Норвегия - Румыния 33:22

Россия - Сербия 32:22

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