Умер известный советский спортсмен, рекордсмен мира

На 70-м году жизни умер известный советский спортсмен (пулевая стрельба), подполковник МВД в отставке Николай Лапин, сообщает ТАСС.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал: " Ушел из жизни легендарный свердловский динамовец Николай Лапин. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Лапин являлся обладателем уникального мирового достижения по пулевой стрельбе в упражнении "бегущий кабан", установленного 25 июля 1987 года в финском Лахти. В то время данное упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит до сих пор. Искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича и коллективу "Динамо"".

Николай Лапин - четырехкратный чемпион СССР, трехкратный мировой рекордсмен, обладатель Кубка СССР 1986 года.