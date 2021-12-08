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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 20:48

Умер известный советский спортсмен, рекордсмен мира

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Умер известный советский спортсмен, рекордсмен мира

На 70-м году жизни умер известный советский спортсмен (пулевая стрельба), подполковник МВД в отставке Николай Лапин, сообщает ТАСС.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал: " Ушел из жизни легендарный свердловский динамовец Николай Лапин. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Лапин являлся обладателем уникального мирового достижения по пулевой стрельбе в упражнении "бегущий кабан", установленного 25 июля 1987 года в финском Лахти. В то время данное упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит до сих пор. Искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича и коллективу "Динамо"".

Николай Лапин - четырехкратный чемпион СССР, трехкратный мировой рекордсмен, обладатель Кубка СССР 1986 года.


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