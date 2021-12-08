Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче против "Бостона"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" в гостях обыграл "Даллас" 102:99. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио" 121:109. "Лейкерс" обыграл "Бостон" 117:102.
Даллас Мэверикс - Бруклин Нетс 99:102
Последнюю четверть гости выиграли со счетом 27:13.
Сан-Антонио Сперз - Нью-Йорк Никс 109:121
Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102
Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 34 очка и сделал 8 подборов.
Леброн Джеймс набрал 30 очков.
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