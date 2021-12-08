Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 08:08

Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче против "Бостона"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче против "Бостона"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" в гостях обыграл "Даллас" 102:99. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио" 121:109. "Лейкерс" обыграл "Бостон" 117:102.

Даллас Мэверикс - Бруклин Нетс 99:102

Последнюю четверть гости выиграли со счетом 27:13.

Сан-Антонио Сперз - Нью-Йорк Никс 109:121


Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102

Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 34 очка и сделал 8 подборов.

Леброн Джеймс набрал 30 очков.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 декабря 2021
Необычное достижение "Мемфиса". Результаты матчей НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 декабря 2021
Дени Авдия стал самым результативным игроком "Вашингтона" в матче против "Кливленда"
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 декабря 2021
Евролига. Лидируют "Барселона" и "Реал". "Маккаби" на восьмом месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
"Мемфис" установил рекорд НБА. Результаты матчей
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:08 Юношеский чемпионат Европы. Сборная Израиля против команд Турции, Венгрии и Шотландии
11:17 Чемпионат Европы по шорт-треку отменен
11:06 Форвард "Аякса" повторил рекорд Криштиану Роналду
10:35 Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате Австралии
10:21 Умер известный баскетболист, перенесший инсульт во время тренировки
09:51 Рейтинг ФИБА. Лидируют американцы. Сборная Израиля на 42-м месте
09:38 Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
09:20 Умер известный советский футболист
08:57 Шутаут Шварца. Победный гол Бучневича. Юбилей Панарина. Хет-трик Хертля
08:08 Леброн Джеймс набрал 30 очков в матче против "Бостона"
Загрузка...