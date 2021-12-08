Шутаут Шварца. Победный гол Бучневича. Юбилей Панарина. Хет-трик Хертля
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" одолел "Коламбус" 5:4. "Сент-Луис" в овертайме дожал "Флориду" 4:3. "Миннесота" разгромила "Эдмонтон" 4:1.
Детройт Ред Уингз - Нешвилл Прэдэйторз 2:5
По три (1 + 2) очка набрали Данте Фаббро, Райан Йохансен и Роман Йоси.
Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнингз 2:3
На 58-й минуте хозяева вели в счете 2:1.
Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Айлендерс 3:5
Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блю Джекетс 5:4
После первого периода канадцы вели в счете 3:0, второго 5:1. И едва не упустили победу.
Морган Рилли (Торонто) сделал четыре голевые передачи.
Баффало Сейбрз - Анахайм Дакс 0:2
По броскам преимущество у хозяев 25:23.
Второй шутаут в сезоне (в 7 играх) совершил Энтони Шварц.
Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерз 4:3 (овертайм)
"Пантеры" вели в счете 1:0 и 2:1.
Победный гол в овертайме забросил Павел Бучневич.
Виннипег Джетс - Каолина Хурикейнз 2:4
На 40-й минуте встречи счет был ничейным 2:2.
Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6
Артемий Панарин забил два гол и сделал две результативные передачи. В этом матче он набрал 500-е очко в НХЛ.
Эдмонтон Ойлерз - Миннесота Уайлд 1:4
Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 5:3
"Огоньки" вели в счете 1:0 и 3:1.
Три шайбы в ворота гостей забросил Томас Хертль.
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