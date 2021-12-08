Юношеский чемпионат Европы. Сборная Израиля против команд Турции, Венгрии и Шотландии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).

Матчи этой стадии состоятся в марте 2022 года.

Финальная стадия пройдет в Словакии с 20 июля по 2 августа.

Соперниками израильтян по первой отборочной группе будут сборные Турции, Венгрии и Шотландии. В финальную стадию турнира выходит победитель группы.