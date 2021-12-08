Юношеский чемпионат Европы. Сборная Израиля против команд Турции, Венгрии и Шотландии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).
Матчи этой стадии состоятся в марте 2022 года.
Финальная стадия пройдет в Словакии с 20 июля по 2 августа.
Соперниками израильтян по первой отборочной группе будут сборные Турции, Венгрии и Шотландии. В финальную стадию турнира выходит победитель группы.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
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