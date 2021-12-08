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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 11:17

Чемпионат Европы по шорт-треку отменен

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Чемпионат Европы по шорт-треку отменен

Чемпионат Европы по шорт-треку 2022 года отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Первенство должно было пройти в январе в Германии.

Нидерланды выражали готовность принять чемпионат, но ISU признал, что перенести турнир в столь короткие сроки невозможно.

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