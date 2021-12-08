Чемпионат Европы по шорт-треку отменен
Чемпионат Европы по шорт-треку 2022 года отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Первенство должно было пройти в январе в Германии.
Нидерланды выражали готовность принять чемпионат, но ISU признал, что перенести турнир в столь короткие сроки невозможно.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 25 ноября 2021
Кубок мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов вышел в полуфинал
Кубок мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов вышел в полуфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 ноября 2021
Шорт-трек. Этап Кубка мира в Венгрии. Результаты израильтянина Владислава Быканова
Шорт-трек. Этап Кубка мира в Венгрии. Результаты израильтянина Владислава Быканова
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 октября 2021
Кубок мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов занял пятое место в финале В
Кубок мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов занял пятое место в финале В
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 октября 2021
Шорт-трек. Кубок мира. На дистанции 1500 метров победил россиянин, израильтянин в финал не вышел
Шорт-трек. Кубок мира. На дистанции 1500 метров победил россиянин, израильтянин в финал не вышел