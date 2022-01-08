Вратарь "Бордо" подарил "Марселю" победу

В матче двадцатого тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях обыграл "Бордо" 1:0. Отставание провансальцев от лидирующего ПСЖ составляет 10 очков.

"Бордо":Костиль, Грегерсен, Мексер, Пембеле, Кватенг, Сиссоко (Франсержиу, 76), Лаку (Адли, 71), Хван Уй Джо (Ньянг, 80), Дилросюн (Баква, 80), Уден (Мара, 71), Элис

"Марсель": Пау Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Гендузи, Харит (Балерди, 75), Пайет, Луис Энрике (де ла Фуэнте, 75), Дженгиз Юндер (Таргаллин, 90+2)

Один из лидеров приехал в гости к аутсайдеру. "Бордо" вынужден был проводить второй матч подряд полурезервным составом (СМИ сообщали о множестве заболевших - разные источники указывали разное количество футболистов, сдавших положительные тесты - от 10 до 17. Но официальные данные - восемь заболевших. При 11 заболевших в команде матч переносится). В этом матче на поле вернулся основной вратарь Костиль.

На 37-й минуте Костиль очень неудачно выполнил удар от ворот - голевая передача Ундеру. Тот прорвался в штрафную и забил единственный гол в матче 0:1.