Адвокаты объяснили медицинское исключение Джоковича. Он недавно переболел коронавирусом

Медицинское исключение было выдано потому что спортсмен недавно переболел коронавирусом, поэтому вакцинация была ему не нужна.

В Израиле строят не только мало, но и плохо

О “недочеловеках” в израильской политике: в чем прав Яир Голан?

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