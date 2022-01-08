Адвокаты объяснили медицинское исключение Джоковича. Он недавно переболел коронавирусом
В заявлении, поданном в суд, адвокаты Новака Джоковича объяснили медицинское исключение, выданное лучшему теннисисту мира, сообщает The Guardian..
Согласно заявлению адвокатов, Новак Джокович в прошлом месяце переболел коронавирусом. 16 декабря он сдал положительный тест.
Медицинское исключение было выдано потому что спортсмен недавно переболел коронавирусом, поэтому вакцинация была ему не нужна.
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