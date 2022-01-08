Дени Авдия набрал 8 очков в Чикаго. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Милуоки" победил "Бруклин" 121:109. "Вашингтон" проиграл "Чикаго" 122:130.
Филадельфия Флайерз - Сан-Антонио Сперз 119:100
Бруклин Нетс - Милуоки Баск 109:121
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 9 передач.
Торонто Рэпторз - Юта Джаз 122:108
Чикаго Булз - Вашингтон Визардс 122:130
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 19 минут (8 + 1 подбор + 1 передача).
Хьюстон Рокитс - Далалс Мэверикс 106:130
Оклахома -Сити Тендер - Миннесота Тимбервулвз 105:135
Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 121:111
Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 134:118
Леброн Джеймс набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 9 передач.
Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерз 101:114
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