Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 10:24

Дени Авдия набрал 8 очков в Чикаго. Результаты матчей НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дени Авдия набрал 8 очков в Чикаго. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Милуоки" победил "Бруклин" 121:109. "Вашингтон" проиграл "Чикаго" 122:130.

Филадельфия Флайерз - Сан-Антонио Сперз 119:100

Бруклин Нетс - Милуоки Баск 109:121

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 9 передач.

Торонто Рэпторз - Юта Джаз 122:108


Чикаго Булз - Вашингтон Визардс 122:130

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 19 минут (8 + 1 подбор + 1 передача).

Хьюстон Рокитс - Далалс Мэверикс 106:130

Оклахома -Сити Тендер - Миннесота Тимбервулвз 105:135

Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 121:111

Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 134:118

Леброн Джеймс набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 9 передач.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерз 101:114

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:49 Умер известный советский хоккеист
11:34 Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Аделаиде
11:19 Кубок АТР. Канадцы победили сборную России в полуфинале
11:05 Адвокаты объяснили медицинское исключение Джоковича. Он недавно переболел коронавирусом
10:46 Бучневич забросил две шайбы в ворота "Вашингтона"
10:24 Дени Авдия набрал 8 очков в Чикаго. Результаты матчей НБА
10:22 Карен Хачанов вышел в финал турнира в Аделаиде
09:25 "Бавария" проиграла "Боруссии". Левандовски забил. Ваннер установил рекорд
08:41 Вратарь "Бордо" подарил "Марселю" победу
20:25 Евролига. Матч "Зенит" - АСВЕЛ перенесен
Загрузка...