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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 07:01

"Маккаби" (Хайфа) проиграл и не смог стать чемпионом досрочно

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"Маккаби" (Хайфа) проиграл и не смог стать чемпионом досрочно

Состоялись матчи седьмого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля (33-й тур с учетом регулярного чемпионата). Хайфский "Маккаби" проиграл 0:1 "Апоэлю" (Беэр-Шева) и не смог стать чемпионом досрочно.

"Зеленые" могут стать чемпионами 10 мая в поединке с одноклубниками из Тель-Авива.

Бней Сахнин - Апоэль (Тель-Авив) 0:0

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Нетания) 2:1


Апоэль (Беэр-Шева) - МаккаБи (Хайфа) 1:0

Победный гол на 80-й минуте забил Эйтан Тиби.

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