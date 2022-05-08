"Маккаби" (Хайфа) проиграл и не смог стать чемпионом досрочно
Состоялись матчи седьмого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля (33-й тур с учетом регулярного чемпионата). Хайфский "Маккаби" проиграл 0:1 "Апоэлю" (Беэр-Шева) и не смог стать чемпионом досрочно.
"Зеленые" могут стать чемпионами 10 мая в поединке с одноклубниками из Тель-Авива.
Бней Сахнин - Апоэль (Тель-Авив) 0:0
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Нетания) 2:1
Апоэль (Беэр-Шева) - МаккаБи (Хайфа) 1:0
Победный гол на 80-й минуте забил Эйтан Тиби.
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