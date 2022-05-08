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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 19:49

Дор Перец вышел на замену. Руслан Малиновский сделал голевую передачу. Результативный пас вратаря

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Дор Перец вышел на замену. Руслан Малиновский сделал голевую передачу. Результативный пас вратаря

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Италии. "Аталанта" в гостях победила "Специю" 3:1. "Венеция" одержала волевую победу над "Болоньей" 4:3.

Венеция - Болонья 4:3

"Венеция" одержала всего третью победу в сезоне на своем поле.

Израильский полузащитник хозяев Дор Перец вышел на замену на 79-й минуте (при счете 3:3).

На 4-й минуте вратарь венецианцев Ники Маенпяя далеко выбил мяч вперед. Тома Анри вышел один на один и перебросил мяч через голкипера гостей 1:0. На 19-й минуте Софьян Кьюин пенальти не реализовал, но гол забил. Скорупски мяч парировал. Марокканский полузащитник добил мяч в сетку 2:0.


На последних секундах первого тайма Барроу навесил. Риккардо Орсолини пробил головой 2:1. На 55-й минуте навес на дальнюю штангу. Де Сильвестри сбросил мяч. Марко Арнаутович протолкнул мяч в сетку 2:2. На 68-й минуте Схаутен обыграл несколько защитников и метров с 15 пробил в дальнюю "девятку" 2:3.

На 78-й минуте Маттия Араму реализовал пенальти 3:3. Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Анри пробил в ближний угол. Скорупски мяч парировал. Бывший форвард "Аякса" Деннис Йонсен закрутил мяч в дальний угол 4:3.

Специя - Аталанта (Бергамо) 1:3

Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский сделал результативную передачу.

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