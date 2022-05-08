Битва английских гигантов. Ничья в пользу "Манчестер Сити"
В центральном матче тридцать шестого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" 1:1. "Красные" лидируют, набрав 83 очка (столько же у "Манчестер Сити" - и игра в запасе).
Ничья не устроила обе стороны. "Манчестер Сити" в случае победв над "Ньюкаслом" оторвется от "Ливерпуля" на 3 очка. "Тоттенхэм" может осложнить борьбу за попадание в Лигу чемпионов (если "Арсенал" удачно сыграет с "Лидсом").
На 56-й минуте Кейн сделал разрезающий пас на угол вратарской. Сессиньон прострелил. Сон Хын Мин открыл счет 0:1.
На 74-й минуте Луис Диас пробил из-за пределов штрафной. Мяч задел ногу защитника и оказался в углу ворот 1:1.
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