Битва английских гигантов. Ничья в пользу "Манчестер Сити"

В центральном матче тридцать шестого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" 1:1. "Красные" лидируют, набрав 83 очка (столько же у "Манчестер Сити" - и игра в запасе).

Ничья не устроила обе стороны. "Манчестер Сити" в случае победв над "Ньюкаслом" оторвется от "Ливерпуля" на 3 очка. "Тоттенхэм" может осложнить борьбу за попадание в Лигу чемпионов (если "Арсенал" удачно сыграет с "Лидсом").

На 56-й минуте Кейн сделал разрезающий пас на угол вратарской. Сессиньон прострелил. Сон Хын Мин открыл счет 0:1.

На 74-й минуте Луис Диас пробил из-за пределов штрафной. Мяч задел ногу защитника и оказался в углу ворот 1:1.