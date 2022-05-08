"Порту" победил "Бенфику" и в 30-й раз стал чемпионом Португалии

В матче тридцать третьего тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях обыграл "Бенфику" 1:0 и досрочно стал чемпионом Португалии.

"Порту" в тридцатый раз стал чемпионом Португалии. Рекорд (37 чемпионств) установила "Бенфика".

На втором месте лиссабонский "Спортинг", на третьем "Бенфика".

Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Зайду Сенуси. Хозяева всей командой пошли на подачу углового и пропустили скоростную контратаку "драконов". Выход два в один. Сануси получил мяч и пробил под перекладину 0:1.