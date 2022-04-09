"Даллас" победил "+50". Результаты матчей НБА
Завершается регулярный чемпионат НБА. 12 апреля начнутся матчи плэй-инн. На Востоке порядок команд в плэй-инн до сегодняшних матчей был не ясен.
Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131
Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 13 подборов и 8 передач.
Вашингтон Визардс - Нью-Йорк Никс 92:114
Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс 118:107
Кевин Дюрант набрал 36 очков и сделал по 5 подборов и передач.
Торонто Рэпторз - Хьюстон Рокитс 117:115
Канадцы выиграли последнюю четверть 32:20. В последней четверти гости вели в счете 99:92, 104:98 и упустили преимущество на последней минуте.
"Дабл-даблы" совершили Кевин Портер (Хьюстон) (35 + 10 подборов) и Паскаль Сиакам (Торонто) (29 + 12 подборов + 7 передач).
Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 117:133
Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109
Лидеры "Атланты" Тре Янг и Боглан Богданович набрали 60 (35 + 25) очков.
Даллас Мэверикс - Портленд Трйэл Блйэзерс 128:78
Лука Дончич набрал 39 очков, сделал 11 подборов и 7 передач.
Юта Джаз - Финикс Санз 105:111
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