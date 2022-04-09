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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 07:14

"Даллас" победил "+50". Результаты матчей НБА

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"Даллас" победил "+50". Результаты матчей НБА

Завершается регулярный чемпионат НБА. 12 апреля начнутся матчи плэй-инн. На Востоке порядок команд в плэй-инн до сегодняшних матчей был не ясен.

Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131

Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 13 подборов и 8 передач.

Вашингтон Визардс - Нью-Йорк Никс 92:114


Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс 118:107

Кевин Дюрант набрал 36 очков и сделал по 5 подборов и передач.

Торонто Рэпторз - Хьюстон Рокитс 117:115

Канадцы выиграли последнюю четверть 32:20. В последней четверти гости вели в счете 99:92, 104:98 и упустили преимущество на последней минуте.

"Дабл-даблы" совершили Кевин Портер (Хьюстон) (35 + 10 подборов) и Паскаль Сиакам (Торонто) (29 + 12 подборов + 7 передач).

Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 117:133

Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109

Лидеры "Атланты" Тре Янг и Боглан Богданович набрали 60 (35 + 25) очков.

Даллас Мэверикс - Портленд Трйэл Блйэзерс 128:78

Лука Дончич набрал 39 очков, сделал 11 подборов и 7 передач.

Юта Джаз - Финикс Санз 105:111

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