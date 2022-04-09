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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 08:27

Чемпионат мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов вышел в полуфинал

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Чемпионат мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов вышел в полуфинал

В Монреале начался чемпионат мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов выиграл четвертьфинальный забег и вышел в полуфинал на дистанции 1500 метров.

На дистанции 500 метров он успешно выступил в двух забегах и вышел в четвертьфинал.

На дистанции 1000 метров Владислав Быканов успешно выступил в двух забегах и вышел в четвертьфинал.

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