Чемпионат мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов вышел в полуфинал

В Монреале начался чемпионат мира по шорт-треку. Израильтянин Владислав Быканов выиграл четвертьфинальный забег и вышел в полуфинал на дистанции 1500 метров.

На дистанции 500 метров он успешно выступил в двух забегах и вышел в четвертьфинал.

На дистанции 1000 метров Владислав Быканов успешно выступил в двух забегах и вышел в четвертьфинал.