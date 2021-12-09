Селихов отразил пенальти. "Спартак" занял первое место в группе
Состоялись матчи заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Московский "Спартак" в Варшаве обыграл "Легию" 1:0 и занял первое место в группе.
Спарта (Прага, Чехия) - Брондбю (Дания) 2:0
Лион (Франция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:1
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:0
Штурм (Грац, Австрия) - Монако (Франция) 1:1
Легия (Варшава, Польша) - Спартак (Москва, Россия) 0:1
Победный гол забил Бакаев.
В компенсированное время хозяева могли отыграться, но Томаш Пекхарт не реализовал пенальти.
Наполи (Италия) - Лестер (Англия) 3:2
Антверпен (Бельгия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 1:0
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:1
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
"Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций
"Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" проиграло
"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" проиграло