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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 22:01

Селихов отразил пенальти. "Спартак" занял первое место в группе

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:0

Состоялись матчи заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Московский "Спартак" в Варшаве обыграл "Легию" 1:0 и занял первое место в группе.

Спарта (Прага, Чехия) - Брондбю (Дания) 2:0

Лион (Франция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:1

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 3:0


Штурм (Грац, Австрия) - Монако (Франция) 1:1

Легия (Варшава, Польша) - Спартак (Москва, Россия) 0:1

Победный гол забил Бакаев.

В компенсированное время хозяева могли отыграться, но Томаш Пекхарт не реализовал пенальти.

Наполи (Италия) - Лестер (Англия) 3:2

Антверпен (Бельгия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 1:0

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:1

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