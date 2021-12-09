Малиновский забил. "Аталанта" вылетела в Лигу Европы
Состоялся последний матч группового турнира Лиги чемпионов. Он был перенесен из-за сильного снегопада в Италии.
"Вильярреал" победил "Аталанту" 3:2 и вышел в плэй-офф Лиги чемпионов. Бергамаски сыграют в плэй-офф Лиги Европы.
На 71-й минуте гости вели в счете 3:0.
На 71-й минуте Руслан Малиновский из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот 1:3. На 80-й минуте Дуван Сапата сократил отставание 2:3.
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