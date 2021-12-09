Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 19:02

Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Алексей Быченко

В Загребе проходит турнир серии "Челленджер" (фигурное катание) Golden Spin. После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует канадец Киган Мессинг, набравший 90.26 балла.

Израильтянин Алексей Быченко на четвертом месте (82.88), Марк Городницкий на 16-м месте (66.66), Даниэль Самохин на 23-м месте (56.85).

В соревнованиях женщин лидирует Анастасия Губанова (Грузия) (65.68). Израильтянка Тейлор Моррис на 15-м месте (45.14).


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 декабря 2021
Фигурное катание. Финал "Гран-при", который должен был пройти в Японии, отменен
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 октября 2021
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Лев Винокур занял седьмое место в Линце
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 октября 2021
Гран-при в Линце. Израильский фигурист на шестом месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 октября 2021
Юниорский Гран-при. Лидирует российская фигуристка. Израильтянка на 19-м месте
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:21 "Локомотив" вылетел из еврокубков. Лиэль Абада сделал голевую передачу
00:01 Хайфский "Маккаби" проиграл в Нидерландах и вылетел из еврокубков
23:05 Евролига. "Маккаби" проиграл УНИКСу
22:18 Малиновский забил. "Аталанта" вылетела в Лигу Европы
22:01 Селихов отразил пенальти. "Спартак" занял первое место в группе
21:48 "Маккаби" сыграл вничью в Армении и вышел в плэй-офф Лиги конференций
19:02 Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
17:41 Хоккей. Матч детских российских команд завершился массовой дракой
12:46 Выдающийся израильский гимнаст Алекс Шатилов объявил о завершении карьеры
09:42 От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро
Загрузка...