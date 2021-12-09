Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
В Загребе проходит турнир серии "Челленджер" (фигурное катание) Golden Spin. После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует канадец Киган Мессинг, набравший 90.26 балла.
Израильтянин Алексей Быченко на четвертом месте (82.88), Марк Городницкий на 16-м месте (66.66), Даниэль Самохин на 23-м месте (56.85).
В соревнованиях женщин лидирует Анастасия Губанова (Грузия) (65.68). Израильтянка Тейлор Моррис на 15-м месте (45.14).
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