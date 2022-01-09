Финал турнира в Алелаиде. Первая ракетка мира победила Елену Рыбакину
Победительницей теннисного турнира Adelaide International (хард, призовой фонд 700 тысяч долларов) стала австралийка Эшли Барти.
В финале первая ракетка мира победила Елену Рыбакину (Казахстан) 6:3, 6:2.
Победа в турнире принесла австралийке 470 рейтинговых очков и 108 тысяч долларов.
Эшли Барти победила в 14 турнирах WTA.
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