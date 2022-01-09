Денис Шаповалов в составе сборной Канады стал победителем Кубка АТР
Сборная Канады впервые стала победителем Кубка АТР, который сегодня завершился в Сиднее. В финале канадцы победили сборную Испании.
Денис Шаповалов победил Пабло Карреньо Бусту 6:4, 6:3.
Феликс Оже-Альяссим обыграл Роберто Баутисту Агута 7:6, 6:3.
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Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову
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Финал турнира в Алелаиде. Первая ракетка мира победила Елену Рыбакину
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