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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 15:49

Златан Ибрагимович повторил достижение Криштиану Роналду. Дор Перец остался в запасе

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Златан Ибрагимович повторил достижение Криштиану Роналду

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии "Милан" в гостях разгромил "Венецию" 3:0. Два мяча забил Тео Эрнандес.

Израильский полузащитник Дор Перец остался у хозяев в запасе.

"Венеция": Ромеро, Маццокки, Свобода, Чеккарони, Ампаду, Хапс, Араму (Кийен, 60), Кюизанс (Чрнигой, 60), Бузио (Фьордилино, 79), Анри (Йонсен, 60), Окереке (Бьяркасон, 88)

"Милан": Меньян, Эрнандес, Калюлю, Флоренци (Станга, 88), Габбиа, Тонали, Диас (Мальдини, 73), Бакайоко, Ибрагимович (Жиру, 73), Леао (Ребич, 62), Салемакерс (Мессиас, 46)


На второй минуте матча Леао прострелил во вратарскую Златан Ибрагимович послал мяч в пустые ворота. Начиная с 2000 года Златан поразил ворота 80 команд из пяти ведущих чемпионатов. Squawka Football сообщает, что в 21 веке только два футболиста достигли такого результата: Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

На 48-й минуте Тео Эрнандес забил ударом с острого угла 0:2.

На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Михаэль Свобода сыграл рукой на линии своих ворот. Удаление и пенальти, который реализовал Тео Эрнандес.

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