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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 12:46

Победителем турнира в Мельбурне стал Рафаэль Надаль

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Победителем турнира в Мельбурне стал Рафаэль Надаль

Победителем теннисного турнира Melbourne Summer Set (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов) стал испанец Рафаэль Надаль.

В финале бывший лидер рейтинга АТР победил американца Максима Кресси (одного из победителей квалификации) 7:6, 6:3.

Матч продолжался 103 минуты.

Рафаэль Надаль не выступал с августа прошлого года из-за травмы ноги.


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