Победителем турнира в Мельбурне стал Рафаэль Надаль
Победителем теннисного турнира Melbourne Summer Set (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов) стал испанец Рафаэль Надаль.
В финале бывший лидер рейтинга АТР победил американца Максима Кресси (одного из победителей квалификации) 7:6, 6:3.
Матч продолжался 103 минуты.
Рафаэль Надаль не выступал с августа прошлого года из-за травмы ноги.
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