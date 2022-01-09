Возвращение "Колорадо". Хет-трик Хертля.. Матчи в Канаде перенесены
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Монреаль" - "Баффало", "Виннипег" - "Сиэтл", "Эдмонтон" - "Айлендерс" и "Ванкувер" - "Оттава".
Каролина Хурикейнз - Флорида Пантерз 3:4 (овертайм)
Хозяева проигрывали 1:3. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Энони Дюклер.
Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс 5:4 (овертайм)
В первом периоде "Торонто" вел в счете 3:0. Победный гол на 62-й минуте забросил Девон Тэйвз.
Микко Рантанен (Колорадо) сделал четыре результативные передачи.
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3
На пятой минуте хозяева вели в счете 2:0. Гости отыгрались еще до первого перерыва.
Две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд (Коламбус).
Филадельфия Флайерз -Сан-Хосе Шаркс 2:3
На 28-й минуте "летчики" вели в счете 2:0. Три шайбы в ворота хозяев забросил Томаш Хертль.
Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 2:5
После двух периодов "мишки" вели в счете 4:0.
Аризона Койотс - Нешвилл Прэдейторз 2:4
Гости выиграли первый период 3:0.
Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 3:2 (буллиты)
На 33-й минуте столичная команда вела в счете 2:0.
В послематчевой серии хозяева реализовали два буллита, гости - ни одного.
Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4
Две шайбы забросил Райан Линдгрен.
Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэк Хоукс 1:2
После первого периода хозяева вели в счете 1:0.
Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 4:0
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