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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 09:55

Возвращение "Колорадо". Хет-трик Хертля.. Матчи в Канаде перенесены

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хет-трик Томаша Хертля

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Монреаль" - "Баффало", "Виннипег" - "Сиэтл", "Эдмонтон" - "Айлендерс" и "Ванкувер" - "Оттава".

Каролина Хурикейнз - Флорида Пантерз 3:4 (овертайм)

Хозяева проигрывали 1:3. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Энони Дюклер.

Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс 5:4 (овертайм)


В первом периоде "Торонто" вел в счете 3:0. Победный гол на 62-й минуте забросил Девон Тэйвз.

Микко Рантанен (Колорадо) сделал четыре результативные передачи.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3

На пятой минуте хозяева вели в счете 2:0. Гости отыгрались еще до первого перерыва.

Две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд (Коламбус).

Филадельфия Флайерз -Сан-Хосе Шаркс 2:3

На 28-й минуте "летчики" вели в счете 2:0. Три шайбы в ворота хозяев забросил Томаш Хертль.

Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 2:5

После двух периодов "мишки" вели в счете 4:0.

Аризона Койотс - Нешвилл Прэдейторз 2:4

Гости выиграли первый период 3:0.

Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 3:2 (буллиты)

На 33-й минуте столичная команда вела в счете 2:0.


В послематчевой серии хозяева реализовали два буллита, гости - ни одного.

Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4

Две шайбы забросил Райан Линдгрен.

Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэк Хоукс 1:2

После первого периода хозяева вели в счете 1:0.

Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 4:0

Первый шутаут в сезоне совершил Кэлвин Петерсен, отразивший 21 бросок..

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