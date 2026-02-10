Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионами в эстафете стали итальянцы. Рекордсменами - голландцы

Олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете в шорт-треке стали итальянцы.

Золотые медали завоевали Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель.

Серебряные медали завоевали канадцы, бронзовые - бельгийцы.

А в финале В с олимпийским рекордом победили голландцы - 2 минуты 35.537 секунды.