x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 15:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 15:17
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионами в эстафете стали итальянцы. Рекордсменами - голландцы

Олимпиада 2026
время публикации: 10 февраля 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 14:20
Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионами в эстафете стали итальянцы. Рекордсменами - голландцы
AP Photo/Luca Bruno

Олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете в шорт-треке стали итальянцы.

Золотые медали завоевали Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель.

Серебряные медали завоевали канадцы, бронзовые - бельгийцы.

А в финале В с олимпийским рекордом победили голландцы - 2 минуты 35.537 секунды.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Олимпиада. Шорт-трек. Определились финалисты в смешанной эстафете
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2024

Умерла 20-летняя спортсменка, победительница Кубка Росси по шорт-треку
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 20 февраля 2022

Израильские спортсмены на Зимней Олимпиаде в Пекине. Фотогалерея
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2022

Олимпиада. Шорт-трек. В эстафете победили канадцы