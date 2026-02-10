Олимпиада. Шорт-трек. Чемпионами в эстафете стали итальянцы. Рекордсменами - голландцы
время публикации: 10 февраля 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 14:20
Олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете в шорт-треке стали итальянцы.
Золотые медали завоевали Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель.
Серебряные медали завоевали канадцы, бронзовые - бельгийцы.
А в финале В с олимпийским рекордом победили голландцы - 2 минуты 35.537 секунды.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2024