В районе "арабского треугольника" задержана группа наемных убийц

Десятки сотрудников полиции Центрального округа при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ рано утром провели рейды в Кафр-Касеме и Джальджулии.

Операция проводилась на основании разведывательной информации о деятельности криминальных группировок, вовлеченных в кровавые конфликты в арабском секторе.

В ходе операции задержаны пять подозреваемых, у них изъяты компоненты взрывных устройств, похищенные армейские боеприпасы, десятки килограммов наркотиков различных видов, а также наличные в размере нескольких десятков тысяч шекелей.

По предположению полиции, подозреваемые причастны к совершению убийств.