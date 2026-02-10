В районе "арабского треугольника" задержана группа наемных убийц
время публикации: 10 февраля 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 13:55
Десятки сотрудников полиции Центрального округа при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ рано утром провели рейды в Кафр-Касеме и Джальджулии.
Операция проводилась на основании разведывательной информации о деятельности криминальных группировок, вовлеченных в кровавые конфликты в арабском секторе.
В ходе операции задержаны пять подозреваемых, у них изъяты компоненты взрывных устройств, похищенные армейские боеприпасы, десятки килограммов наркотиков различных видов, а также наличные в размере нескольких десятков тысяч шекелей.
По предположению полиции, подозреваемые причастны к совершению убийств.
Ссылки по теме