Ученые успешно применили методы лечения рака против болезни Альцгеймера

Исследователи из Института Вейцмана с американскими коллегами впервые успешно применили созданную для лечения рака крови технологию CAR-T для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Технология CAR-T заключается в генетической модификации клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов, – таким образом, чтобы они могли распознавать и атаковать специфические мишени в организме, например, раковые клетки.

В новом исследовании ученые изолировали клетки иммунной системы у здоровых мышей и "обучили" их находить амилоидные белки в мозге. При введении подопытным животным с признаками болезни Альцгеймера такие модифицированные клетки значительно снизили количество амилоидных бляшек и уменьшили маркеры воспаления мозговой ткани. Это открывает новые возможности в терапии Альцгеймера, которая пока остается недостаточно эффективной. Работа опубликована в журнале PNAS.

Несмотря на то, что технология CAR-T изначально разрабатывалась для борьбы с онкологией, ее универсальность позволяет воздействовать на различные патологические процессы. Успешные испытания на моделях мышей дают надежду на создание платформы для лечения не только болезни Альцгеймера, но и других тяжелых недугов, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Паркинсона.

Учитывая стремительный рост числа людей с деменцией в мире, подобные разработки становятся критически важными для глобального здравоохранения. Разработчики полны оптимизма относительно будущего этого направления.

Профессор Идо Амит отмечает широкие возможности применения нового подхода для восстановления нервной системы: "В будущих исследованиях мы рассчитываем использовать модифицированные Т-клетки для ускорения восстановления после тяжелых повреждений головного мозга и восстановления мозговой ткани".