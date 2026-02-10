x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 16:00
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые успешно применили методы лечения рака против болезни Альцгеймера

Исследования
Израильские ученые
Медицина
время публикации: 10 февраля 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 15:54
Ученые успешно применили методы лечения рака против болезни Альцгеймера
Wikipedia.org. Фото: Caron A. Jacobson and Jerome Ritz

Исследователи из Института Вейцмана с американскими коллегами впервые успешно применили созданную для лечения рака крови технологию CAR-T для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Технология CAR-T заключается в генетической модификации клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов, – таким образом, чтобы они могли распознавать и атаковать специфические мишени в организме, например, раковые клетки.

В новом исследовании ученые изолировали клетки иммунной системы у здоровых мышей и "обучили" их находить амилоидные белки в мозге. При введении подопытным животным с признаками болезни Альцгеймера такие модифицированные клетки значительно снизили количество амилоидных бляшек и уменьшили маркеры воспаления мозговой ткани. Это открывает новые возможности в терапии Альцгеймера, которая пока остается недостаточно эффективной. Работа опубликована в журнале PNAS.

Несмотря на то, что технология CAR-T изначально разрабатывалась для борьбы с онкологией, ее универсальность позволяет воздействовать на различные патологические процессы. Успешные испытания на моделях мышей дают надежду на создание платформы для лечения не только болезни Альцгеймера, но и других тяжелых недугов, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Паркинсона.

Учитывая стремительный рост числа людей с деменцией в мире, подобные разработки становятся критически важными для глобального здравоохранения. Разработчики полны оптимизма относительно будущего этого направления.

Профессор Идо Амит отмечает широкие возможности применения нового подхода для восстановления нервной системы: "В будущих исследованиях мы рассчитываем использовать модифицированные Т-клетки для ускорения восстановления после тяжелых повреждений головного мозга и восстановления мозговой ткани".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 января 2026

Израильские ученые описали механизм распространения токсичных белков, вызывающих болезнь Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 января 2026

Природный метаболит может восстановить память при болезни Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 декабря 2025

Израильские ученые разработали новую технологию для мониторинга болезни Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 02 декабря 2025

Анализ крови показывает, что ожирение ускоряет развитие болезни Альцгеймера